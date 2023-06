Um ihre Forderungen durchzusetzen, Zahlungserinnerungen zu verschicken und Mahnverfahren in Gang zu setzen, müssen die Unternehmen einen erheblichen Aufwand betreiben. Laut der am Donnerstag publizierten Studie investieren Schweizer Unternehmen 59 Tage pro Jahr in die Verfolgung verspäteter Zahlungen.