«Die Zahlungsmoral der Unternehmen bleibt stabil - das ist in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld zunächst ein robustes Signal», erklärte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Den durchschnittlichen Zahlungsverzug von 7,7 Tagen wertete Hatzsch als «moderat». Die Stabilität sei allerdings kein Zeichen von Entspannung. «Viele Betriebe halten ihre Liquidität zusammen, investieren zu wenig und fragen weiterhin selten nach Krediten für Investitionen», so Hatzsch. Gerade Investitionen wären aber für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zwingend notwendig.