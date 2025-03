Bei der erwerbstätigen Bevölkerung lag diese Quote mit 4,4 Prozent höher als in den Vorjahren (2022: 3,8 Prozent, 2021: 4,2 Prozent). Diese Entwicklung sei jedoch statistisch nicht signifikant, schrieb das BFS. Personen, die alleine oder in Einelternhaushalten mit minderjährigen Kindern lebten, Personen ohne nachobligatorische Ausbildung und Personen in Haushalten ohne Arbeitsmarktteilnahme waren besonders häufig einkommensarm.