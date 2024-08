Der Trend zu einer Verbesserung der vergangenen fünf Jahre hält damit an, denn in den Coronajahren 2020 und 2021 lag der Anteil verspäteter Zahlungen noch bei rund 20 oder mehr Prozent, 2019 waren es gar noch über 23 Prozent. Der durchschnittliche Verzug der Zahlungen von Unternehmen an Unternehmen lag bei gut 15 Tagen, was einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um einen Tag entspricht.