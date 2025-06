Ein besonderes Gastgeschenk

Die meisten Fragen im Oval Office gingen an Trump, Merz sass die meiste Zeit entspannt daneben und vermied es, dem US-Präsidenten in die Parade zu fahren. «Wir haben so viele Gemeinsamkeiten in unserer Geschichte. Wir haben den Amerikanern viel zu verdanken, das werden wir nie vergessen», sagte er und ging auch auf dessen deutsche Herkunft ein.