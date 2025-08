Der Umsatz dürfte damit um 14 bis 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen, in dem About You noch nicht einbezogen war. Zuvor hatte Zalando - ohne About You - ein Umsatzplus von 4 bis 9 Prozent angepeilt und für das bereinigte Ebit 530 bis 590 Millionen Euro angegeben.