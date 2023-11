Wie der Dax -Konzern überraschend am Mittwochabend in Berlin mitteilte, dürfte der Umsatz 2023 im besten Fall bei rund 10,3 Milliarden Euro stagnieren. Im schlechtesten Fall sei ein Rückgang auf 10,0 Milliarden Euro zu erwarten. Bislang hatte der Vorstand noch eine Entwicklung von -1 bis +4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert in Aussicht gestellt.