Der Online-Händler Zalando profitiert weiter von seinen Sparmassnahmen. In den drei Monaten bis Ende Juni kamen ihm zudem Sportgrossereignisse wie die Fussball-EM zugute. Um unabhängig davon seine Kunden bei Laune zu halten, setzt das Unternehmen seit kurzem auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und visuelle Inhalte. Überraschenderweise kündigte das Unternehmen ferner die Expansion nach China an - und den Abgang von Finanzchefin Sandra Dembeck. An der Börse legte die Zalando-Aktie am Dienstagmorgen zwischenzeitlich um 3,3 Prozent zu.