An der Börse legte die Zalando-Aktie am Dienstagvormittag zunächst um und rund 5,5 Prozent zu. Im weiteren Tagesverlauf gaben die Titel ihre Gewinne vollständig ab. Am Nachmittag lagen die stark schwankungsanfälligen Zalando-Papiere mit 3,2 Prozent am Ende des Dax .