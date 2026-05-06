Nach Kursgewinnen im frühen Handel drehte die Aktie ins Minus und verlor zeitweise mehr als fünf Prozent. Am späten Vormittag pendelte das Papier um den Vortagsschlusskurs von 20,80 Euro. Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein fast ein Fünftel an Wert eingebüsst, in den vergangenen zwölf Monaten sogar rund ein Drittel. Seit dem Rekordhoch von knapp 106 Euro im Sommer 2021 gab der Kurs rund 80 Prozent nach.