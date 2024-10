Für das laufende Jahr soll das Bruttowarenvolumen (GMV) um drei bis fünf Prozent auf 15,1 bis 15,4 Milliarden Euro steigen, wie der Dax -Konzern überraschend kurz nach Börsenschluss am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Umsatz soll 2024 um zwei bis fünf Prozent auf 10,3 bis 10,7 Milliarden Euro steigen. Bislang hatten die Manager bei beiden Kennzahlen maximal fünf Prozent sowie bei ungünstigen Konditionen eine Stagnation in Aussicht gestellt. 2023 lag der Bruttowarenwert bei rund 14,6 Milliarden Euro, der Umsatz bei 10,1 Milliarden Euro.