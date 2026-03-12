Der Online-Händler Zalando hat auch 2025 seinen Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme des Konkurrenten About You , aber auch vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Auch im laufenden Jahr will der Dax -Konzern weiter wachsen und setzt dabei auf die Anwendung von KI. Zudem kündigte das Management am Donnerstag ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an. An der Börse kam das gut an.