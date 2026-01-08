Zalando-Co-Chef David Schröter signalisierte den Beschäftigten finanzielle Unterstützung. Im Gespräch mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» kündigte er an, der Konzern habe sich auf einen signifikanten Beitrag eingestellt. Ziel sei es, dass möglichst viele Mitarbeiter einen neuen Job finden - beispielsweise am Zalando-Standort in Giessen im benachbarten Hessen, der sich noch im Aufbau befinde.