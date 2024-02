Am Dienstag, dem 5. März, wird die Deutsche Börse die Indizes der Dax-Familie, bestehend aus dem Leitindex, dem MDax, SDax und TecDax , wieder regulär überprüfen und die Ergebnisse am Abend nach dem US-Börsenschluss mitteilen. In Kraft treten etwaige Änderungen am Montag, 18. März.