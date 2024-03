2023 musste Zalando bei Bruttowarenwert und Umsatz der Fashion-Stores noch Federn lassen. Sowohl in der DACH-Region mit Deutschland, Österreich und der Schweiz als auch in allen anderen Ländern im Teilbereich «Rest of Europe» gingen die Zahlen nach unten. Kunden schauten dagegen lieber in den Outlets in grösseren Städten oder in der Online-Lounge vorbei, in der es immer wieder Ausverkäufe gibt.