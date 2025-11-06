Der Online-Händler Zalando hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ mehr verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem vom Zukauf About You . Zudem wurde eine Partnerschaft über fünf Jahre mit dem Deutschen Fussball-Bund (DFB) bekannt gegeben. Zalando werde bis 2030 zu einem der Hauptpartner der Männer-, Frauen- und Junioren-Nationalmannschaften, teilte das Unternehmen mit Sitz in Berlin am Donnerstag mit. An der Börse kamen die Nachrichten überaus gut an.