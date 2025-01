Der Online-Händler Zalando hat durch einen Schlussspurt im vergangenen Jahr profitabler gewirtschaftet als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde voraussichtlich bei rund 510 Millionen Euro liegen, teilte der Konzern überraschend am Mittwochabend in Berlin mit. Das wären 46 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zuletzt hatte Zalando für 2024 hier 440 bis 480 Millionen Euro angepeilt. Grund sei ein besser als erwartet ausgefallenes viertes Quartal mit starkem Kundenwachstum und einem besseren Abverkauf. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.