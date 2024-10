Erst am Vormittag hatte der Konkurrent About You seinen Ausblick angehoben. Auch die Hamburger rechnen nun für ihr Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem höheren operativen Gewinn (ber Ebitda) als bislang. Sie berichteten zudem von einem «dynamischen» Start in die kalte Jahreszeit: «Das kühle Herbstwetter sorgte für zweistellige Wachstumsraten, im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr, als der milde September den Verkauf der Kollektionen verzögerte», hiess es./ngu/mis/he