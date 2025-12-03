Frische Herbst- und Winterkollektionen haben der Zara-Konzernmutter Inditex im dritten Quartal Rückenwind verliehen. Auch im anlaufenden Weihnachtsgeschäft zu Beginn des vierten Quartals zogen die Verkäufe weiter an. So stiegen die Umsätze online und in den Shops zwischen Anfang November und Anfang Dezember währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,6 Prozent, wie die Spanier am Mittwoch in Arteixo mitteilten. Damit beschleunigte sich das Geschäft weiter. Das besänftigte Anleger, die sich zuletzt um die Konjunkturaussichten gesorgt hatten - die Aktie legte kräftig zu.