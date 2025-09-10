Für das Gesamtjahr sieht Inditex sich auf Kurs, eine im Vorjahresvergleich in etwa stabile Bruttomarge erwirtschaften zu können. Allerdings rechnet das Management nun mit etwas stärkerem Gegenwind durch Wechselkurseffekte. So haben sowohl der US-Dollar als auch der mexikanische Peso gegenüber dem Euro in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Diese für Inditex ungünstigen Schwankungen dürften den Umsatz im laufenden Jahr nun um 4 Prozent schmälern - statt der zuvor prognostizierten 3 Prozent./lew/tav/stk