Der spanische Textilhändler Inditex hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht. Zwar schwächte sich zugleich das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorjahr ab, in den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahres verspürte das Unternehmen aber wieder mehr Auftrieb. Die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen würden von den Kunden gut angenommen, teilte die Zara-Mutter am Mittwoch in Arteixo mit. Auch im neuen Jahr will der Konzern Milliarden für den Ausbau seines Geschäfts in die Hände nehmen. Die Aktie stieg.