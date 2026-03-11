Der spanische Textilhändler Inditex hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte in den zwölf Monaten bis Ende Januar im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Prozent auf knapp 8 Milliarden Euro, wie die Zara-Mutter am Mittwoch verkündete. Analysten hatten im Durchschnitt mit etwas weniger gerechnet. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um sechs Prozent auf gut 6,2 Milliarden Euro. Für die Anteilseigner springt in der Folge eine um 4 Prozent höhere Dividende von 1,75 Euro je Aktie heraus, davon 0,55 Euro als Sonderdividende. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.