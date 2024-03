In Pakistan ist Asif Ali Zardari, der Witwer der ermordeten Premierministerin Benazir Bhutto, nach Angaben aus Regierungskreisen am Samstag für die nächsten fünf Jahre zum Präsidenten des Landes gewählt worden. Der 68-jährige Co-Vorsitzende der mitregierenden Pakistanischen Volkspartei (PPP) erhielt nach dem inoffiziellen Ergebnis, das sein Sohn und PPP-Vorsitzender Bilawal Bhutto Zardari bekanntgab, 411 Stimmen. Zardari ist damit der erste Zivilist, der zum zweiten Mal dieses Amt in der südasiatischen Atommacht mit mehr als 240 Millionen Einwohnern ausübt.

10.03.2024 12:06