Der zur TX Group gehörende Internet-TV-Anbieter Zattoo hat Manuel Egli zum neuen Director Direct-to-Consumer für die Schweiz ernannt. Egli wird seine neue Position am 1. Oktober antreten und für die Strategie, Performance und das Wachstum in diesem wichtigen Geschäftsfeld verantwortlich sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.