Der frühere Cum-Ex-Drahtzieher Hanno Berger muss wegen Steuerhinterziehung eine Haftstrasse von zehn Jahren verbüssen. Er war vom Bonner Landgericht und vom Landgericht Wiesbaden verurteilt worden. Nun wurden die von den beiden Gerichten verhängten Freiheitsstrafen für den 75-Jährigen zu einer Gesamtstrafe von zehn Jahren zusammengezogen, wie ein Sprecher des Landgerichts Bonn sagte. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet. Berger sitzt bereits seit 2022 hinter Gittern.