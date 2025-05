Die Aktien des Raumklimaspezialisten Zehnder sind am Mittwoch mit deutlichen Aufschlägen in die Sitzung gestartet. Beflügelt wird die Aktie von einer positiven Gewinnwarnung. Demnach soll der Umsatz im ersten Semester gegenüber dem Vorjahr um mindestens 10 Prozent und die operative Gewinnmarge deutlich ansteigen, was inbesondere mit dem gut laufenden Lüftungsgeschäft begründet wird. Die Aktie hatte bereits in den vergangnen Wochen einen sehr starken Lauf und summierte bis zum Börsenschluss vom Dienstag ein Plus von gegen 28 Prozent.