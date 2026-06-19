Auch Konzernleitung wird angepasst

Als Folge der Umstrukturierung kommt es auch im Management zu Anpassungen. Die Konzernleitung wird per 1. Juli 2026 von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert. Silvia Witschi tritt neu in das Gremium ein und übernimmt die Division «Residential Ventilation Europe». Jörg Metzger, bisher Chief Operating Officer Radiators EMEA wird für die «Radiators Europe»-Division zuständig sein.