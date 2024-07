Der Raumklimaspezialist Zehnder Group hat den Verkauf des Geschäftsbereichs Climate Ceiling Solutions abgeschlossen. Die beiden Climate-Ceiling-Solutions-Einheiten in Deutschland und Frankreich seien nun wie geplant an die deutsche Beteiligungsfirma Private Assets übergegangen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Ein Preis wurde nicht genannt.