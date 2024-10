Aufgrund des Aufkommens von Bodenheizungen sei die Nachfrage nach Heizkörpern im Neubaugeschäft seit Jahren rückläufig, so Zehnder. Und diese Entwicklung werde voraussichtlich anhalten. Mit der Umnutzung ist auch geplant, in Gränichen in den nächsten Jahren neue Arbeitsplätze für die wachsende Nachfrage nach Unterhaltsdienstleistungen für Lüftungsanlagen und in der Beschaffung und Verarbeitung von Komponenten für Innenraum-Klimasysteme zu schaffen.