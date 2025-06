In der italienischen Schweiz versammelten sich in Bellinzona nach Angaben der Veranstalterinnen rund 600 Personen zur Frauenstreik-Demonstration. In der Romandie waren Kundgebungen in Genf, Lausanne und Freiburg geplant. Demonstriert wurden nach Angaben des Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) schweizweit in rund 25 Gemeinden und Städten.