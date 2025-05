Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider prangerte an der 1.-Mai-Feier in Freiburg die Serie von Femiziden in der Schweiz an. Die Situation sei inakzeptabel, sagte die SP-Magistratin am Donnerstag gemäss Redetext. «14 Frauenmorde in den letzten fünf Monaten! Das macht mich wütend.» Hinzu kämen die versuchten Tötungen, die es Woche für Woche gebe. Baume-Schneider rief dazu auf, gemeinsam für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der Frauen frei über ihren Körper bestimmen könnten und in der sexuelle Gewalt keinen Platz habe.