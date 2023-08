Rund 60 000 Menschen haben in Prag für mehr Rechte für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender-Personen demonstriert. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Viele der Teilnehmer waren in Regenbogenfahnen gehüllt oder trugen bunte Kostüme. An der jährlichen "Prague Pride"-Parade nahmen auch prominente Politiker teil, darunter Innenminister Vit Rakusan und Aussenminister Jan Lipavsky. Der bunte Zug durch die Innenstadt wurde von zahlreichen Polizisten gesichert, verlief aber ohne Zwischenfälle. Rund ein Dutzend Gegendemonstranten hielten Bänder mit Sprüchen wie "Tschechien ist nicht Sodom" hoch.

12.08.2023 17:15