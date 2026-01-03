Kein Strom, keine Heizung, kein Internet, kein Mobilfunk - und dann zu allem Übel auch nichts zu Essen zu Hause: Eine Passantin steht am Samstagmorgen ratlos vor einem geschlossenen Aldi-Markt in Berlin-Lichterfelde. Seit dem frühen Morgen ist für gut 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe im Südwesten der Hauptstadt wegen des Brands an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal der Strom ausgefallen. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung. Und wieder zeigt sich: Ohne Elektrizität läuft im Alltag wenig.