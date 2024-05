In Basel, wo sich circa 2500 Menschen versammelten, verlief die 1. Mai-Demonstration weitgehend friedlich. Bei der UBS-Filiale am Marktplatz kam es laut der Kantonspolizei zu Sprayereien und Farbbeutelwürfen. Am 1.-Mai-Umzug in Winterthur ZH gab es Sachbeschädigungen im Wert von mehreren zehntausend Franken. Drei Personen seien in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen worden, teilte die Stadtpolizei Winterthur mit.