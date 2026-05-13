In Buenos Aires versammelten sich die Menschen auf der Plaza de Mayo, dem Platz direkt vor dem Regierungssitz. «Ohne Bildung gibt es keine Zukunft», war auf Bannern zu lesen. Laut den Organisatoren nahmen in der Hauptstadt rund 600.000 Menschen und im ganzen Land 1,5 Millionen an den Protesten teil, wie die Zeitung «Clarín» berichtete. Die Zeitung «La Nación» schätzte die Zahl der Demonstranten in Buenos Aires dagegen auf rund 120.000 ein.