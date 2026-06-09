Brillengläser, Kameraobjektive, Mikroskope - und vor allem Technik für die weltweite Chipindustrie: Der Technologiekonzern Zeiss spürt die schwächelnde Weltwirtschaft zunehmend auch im Alltagsgeschäft. Zwar legte der Umsatz im ersten Halbjahr leicht zu, wie der Konzern mit Sitz im schwäbischen Oberkochen mitteilte. Gleichzeitig bereitet sich das Unternehmen aber auf schwierigere Zeiten vor - und schliesst auch einen Stellenabbau nicht aus.