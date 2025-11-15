Gemischtes Medien-Echo

In den Schweizer Medien ist die Freude über das im Zollstreit zwischen der Schweiz und den USA Erreichte zwar da - doch es fehlt nicht an Mahnungen. Schliesslich sei die vereinbarte Erklärung nur provisorisch und die Unsicherheit über die künftigen Schritte von US-Präsident Donald Trump gross, so der Tenor in den Zeitungen.