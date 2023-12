Nach zehn Zinsanhebungen in Folge und einer inzwischen deutlich abebbenden Inflation rückt nun in den Fokus, wann die Europäische Zentralbank (EZB) 2024 erstmals die Zinsen senken wird. Für die Ratssitzung am Donnerstag in Frankfurt gehen Experten davon aus, dass die Währungshüter um Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde wie schon im Oktober ihre Füsse stillhalten werden.