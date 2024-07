Die Zeitungen in Deutschland verkaufen mehr als 2,8 Millionen E-Paper pro Tag. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, aus welcher der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und die Zeitungsmarktforschung Gesellschaft (ZMG) am Montag in Berlin zitierten. Die Verlage verkauften «über 60 Prozent davon im regelmässigen Abonnement». Damit sei inzwischen fast jede vierte verkaufte Zeitung digital - «Tendenz steigend».