Zum Schutz vor Steinschlag realisierte die Zentralbahn einen bergseitigen Damm sowie eine Schutzgalerie. Ebenfalls neu angeordnet wurde laut der Bahngesellschaft die Drehscheibe der Brünig Dampfbahn, die dazu diente, Dampflokomotiven zu wenden, damit sie die Strecke bergauf mit dem Kamin voran befahren konnte, wie Roger Henchoz, Präsident der Brünig Dampfbahn, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Drehscheibe erhielt laut Mitteilung zusätzlich ein Kohlelager und einen Wasserkran.