Die Platzkapazität der bestehenden Züge stosse an ihre Grenzen, so die ZB. Auf den touristisch stark frequentierten Strecken Luzern - Interlaken und Luzern - Engelberg schöpfe die Bahn ihre Kapazitäten zunehmend aus. Gründe dafür seien der steigende Freizeitverkehr, das starke Wachstum des internationalen Tourismus und das veränderte Reiseverhalten mit mehr Gepäck.