Der Vertrag für das neue Rollmaterial wurde laut der Zentralbahn (ZB) am Jubiläumsanlasses der Bahn am Samstag in Stansstad NW unterzeichnet.
Die Platzkapazität der bestehenden Züge stosse an ihre Grenzen, so die ZB. Auf den touristisch stark frequentierten Strecken Luzern - Interlaken und Luzern - Engelberg schöpfe die Bahn ihre Kapazitäten zunehmend aus. Gründe dafür seien der steigende Freizeitverkehr, das starke Wachstum des internationalen Tourismus und das veränderte Reiseverhalten mit mehr Gepäck.
Konkret beschafft sich die Bahn fünf neue Triebzüge des Typs «Adler» und drei Triebzüge des Typs «Fink». Diese Zugtypen verkehren bereits heute auf dem Streckennetz.
Drei der neuen «Adler» kommen laut der Bahn auf der Strecke Luzern - Interlaken zum Einsatz, die restlichen zwei auf der Strecke Luzern - Engelberg zwei. Die drei «Fink»-Züge werden für einen Einsatz Einsatz zwischen Meiringen und Interlaken beschafft.
(AWP)