Nach dem Rückzug des einzigen Einspruchs in diesem Frühjahr gab es kaum Zweifel am Ausgang der Abstimmung. Am Dienstagabend stimmten die Bürger mit 96 Prozent (159 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen) der Teilrevision des Nutzungsplanes für die Sportzonen (Ski) und der Aufnahme von zwei Artikeln in die Bauordnung zu, wie die Gemeinde Zermatt der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.