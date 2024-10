Am Donnerstagmittag (Ortszeit) meldete sich Trump in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video noch einmal selbst zu Wort. «Wir wissen, dass Gott bei Euch ist», sagte er darin, sprach von der Stärke der Menschen in Florida, lobte seinen Parteikollegen DeSantis und deutete an, dass im Falle seines Wahlsiegs «Hilfe wie nie zuvor» kommen werde. «Hoffentlich wird am 20. Januar jemand im Amt sein, der wirklich helfen wird», sagte Trump mit Blick auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl am 5. November. Die Amtseinführung findet am 20. Januar statt./gei/DP/he