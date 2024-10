«Wir haben fast überall reingeschaut.» Andere Wirecard-Gesellschaften hätten «nahezu kein Ergebnis gemacht». «Das bedeutet, ohne das TPA-Geschäft hätte man Verluste gemacht», fragte der Vorsitzende Richter Markus Födisch. «Ja, richtig», bestätigte der Zeuge am 155. Prozesstag in dem unterirdischen Gerichtssaal in der JVA Stadelheim, Bayerns grösstem Gefängnis.