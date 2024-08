«Der heftige Einbruch auf ein Siebenmonatstief dürfte in Teilen zwar Ausfluss der jüngsten heftigen Turbulenzen an den Aktienmärkten sein», kommentierte Elmar Völker, Analyst bei LBBW Research. Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung schwinde bereits seit dem Sommer. «Da jetzt auch die Lageeinschätzung neuerlich eingeknickt ist, erscheint der Weg zu einem echten Aufschwung noch ein Stück weiter.» Die Wirtschaft in Deutschland dürfte laut Völker auch im Sommer weitgehend auf der Stelle treten.