Auch in der Eurozone trübten sich die Konjunkturerwartungen ein. Der Rückgang war aber nicht ganz so deutlich wie in Deutschland. Der Indikator sank um 8,6 Punkte auf 9,3 Punkte. Auch die Bewertung der Lage trübte sich ein. Der Lageindikator fiel um 8,0 Punkte auf minus 40,4 Punkte.