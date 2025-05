Das Stimmungsbarometer des ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 39,2 Punkte auf plus 25,2 Punkte, wie das Forschungsinstitut in Mannheim mitteilte. Damit machte der ZEW-Index einen Teil der Verluste aus der April-Umfrage wett. Analysten hatten im Schnitt für Mai mit einem weniger deutlichen Anstieg auf plus 11,3 Punkte gerechnet.