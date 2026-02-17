Einige Ökonomen sehen aber auch Hoffnungszeichen. «Die ZEW-Konjunkturerwartungen stabilisieren sich seit Beginn des Jahres auf einem Niveau, das man zuletzt Anfang 2022 sah, also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine», kommentierte Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt bei der Deutschen Bank. «Neben anderen positiven Signalen gibt uns die ZEW-Umfrage frische Zuversicht, dass die deutsche Konjunktur weiter Fahrt aufnimmt.»