Das deutsche Umsatzsteuersystem führt laut einer Analyse aufgrund zahlreicher Ausnahmeregelungen zu Milliardenverlusten. Laut einer aktuellen Analyse des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen führen die vielfältigen ermässigten Steuersätze zu massiven Steuerausfällen. Allein für das Jahr 2026 summieren sich die prognostizierten Mindereinnahmen durch diese Ausnahmen auf rund 43,5 Milliarden Euro.