In vielen Staaten lagen die Einnahmen dem ZEW zufolge aber weit unter den Erwartungen, insbesondere, weil die Strompreise nach dem Höhepunkt der Krise schnell wieder gesunken seien. «Entscheidend für den fiskalischen Erfolg ist somit ein präzises Timing der Massnahme - idealerweise während der Hochpreisphase», heisst es.